NBC: Трамп боялся, что Ким Чен Ын откажется от саммита раньше, и сделал это сам

Зарубежный телеканал NBC передает подробности о причинах отмены саммита 12 июня, в котором должны были участвовать сторона США, ведя переговоры с КНДР.

По данным источника, на который ссылались корреспонденты телеканала, американский президент Дональд Трамп боялся, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын откажется от саммита раньше, и сделал это сам. Чтобы решиться на такой шаг, в Белом доме еще с 23 мая проходили обсуждения. Его участниками были Майкл Пенс, занимающий должность вице-президента США; Майкл Помпео, государственный секретарь; Джон Келли, руководитель аппарата сотрудников администрации США, и Джон Болтон, помощник президента по нацбезопасности.

Как отмечает NBC, в ходе этих переговоров проходили горячие дискуссии. Болтон был обвинен госсекретарем в том, что якобы он является инициатором отказа от саммита. Также Трамп отчитал Пенса за его недавнее заявление о КНДР. По его мнению, оно могло стать причиной срыва переговоров, так что решил первым принять это решение.

Напомним, реагируя на заявление США об отмене саммита, в КНДР заявили, что готовы провести его в любое время.