Путин и Макрон провели 4-часовые переговоры

Планировалось, что переговоры могут занять 2 часа, однако они проходили вдвое дольше от предусмотренного ранее времени. Во время встречи, которая состоялась в Петербурге, французский лидер Эммануэль Макрон и глава РФ Владимир Путин коснулись ряда острых и проблемных тем.

После переговоров была проведена пресс-конференция, на которой Путин рассказал, что мероприятие прошло в «деловой и открытой атмосфере», также он отметил «полезность» состоявшейся беседы. Макрон и глава РФ обсудили односторонний выход США из сделки по Ирану. Также была затронута тема Сирии и ситуации в Донбассе.

По словам Путина, в ходе переговоров был затронут конфликт, развивающийся уже в течении долгого времени на юго-востоке Украины. Российский президент подчеркнул также и то, что в беседе с Макроном они ставили акцент на важность выполнения минских договоренностей.

Путин и Макрон решили разработать общий регламент поведения в киберпространстве. Также они поговорили о ситуации с США и КНДР, российский и французский президенты надеются, что в данном вопросе появится возможность возобновления диалога.