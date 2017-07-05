Путин пожаловался на то, что Россию не допускают к расследованию дела о крушении МН17

На своих переговорах с лидером Франции, Путин рассказал о том, что Россия никак не причастна к МН17, которое произошло в Донецкой области Украины в 2014 году. Даже более того, Россия планировала присоединиться к расследованию по этой катастрофе и предложила свою помощь, однако ее отвергли. Представителей России к этому международному расследованию почему-то решили не допускать.

Владимир Путин заявил, что власти России займутся внимательным изучением данных, но для того, чтобы признать итоги расследования РФ должна принять в нем непосредственное участие. Тем более, что Украиной были нарушены международные правила, но она все равно принимает участие в расследовании.

Немного раньше российское министерство иностранных день заявило о том, что Россия никак не причастна к крушению МН17, а все обвинения международной ССГ вызывают только сожаление.