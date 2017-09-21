Путин: Никаких причин отменять ядерную сделку с Тегераном нет, Россия останется в составе СВПД

Российский президент рассказал о своем обсуждении с Эммануэлем Макроном выхода США из состава СВПД. В ходе обсуждений, Владимир Путин пришел к выводу, что Россия не будет отказываться от Иранской сделки, поскольку власти Ирана выполняют все обязательства, заключенные в договоре. Поэтому никаких видимых причин для разрушения договоренностей он не видит.

Как известно, подписание СВПД состоялось еще в 2015 году. В список стран, которые заключили между собой ядерную договоренность, попали Иран, Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия. В соглашении было написано о том, что Тегеран должен отказаться от выполнения ядерной программы. В отыет на это Брюссель и Вашингтон подписали соглашение о том, что отменят санкции против исламской республики. Однако американский президент в начале мая решил выйти из состава СВПД, потому что ему не нравились условия этого соглашения и для США они являются не совсем выгодными, по его словам.