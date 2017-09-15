Скотланд-Ярд заявил о том, что Юлия Скрипаль больше не намерена отвечать на интервью

Британское министерство иностранных дел выразило просьбу писать просьбы провести интервью по этому делу либо самому семейству Скрипалей, либо медикам, которые занимаются их выздоровление, ну или на крайний случай полиции, поскольку МИД получает слишком много писем по этому поводу. В свою очередь сотрудники правоохранительных органов посоветовало обращаться за информацией в Скотланд-Ярд и уже там журналисты получили отказ от интервью. По их словам девушка сама отказывается от разговоров с журналистами.

В Скотланд-Ярде говорят о том, что Юлия записала свое видео-обращение для того, чтобы в России убедились, что с ней все в порядке и они прекратили присылать письма в британское посольство или еще какие-то попытки с ней связаться. По словам властей, Юлия Скрипаль не желает общаться с журналистами и не намерена отвечать на интервью. При этом полиция Скотланд-Ярда утверждает, что не имеет права отвечать за девушку и лишь передает ее слова.

Напомним, что после вчерашнего заявления Юлии Скрипаль у представителей российского МИД появилось еще больше подозрений о том, что Юлию держат в Лондоне незаконно и против ее воли. К такому выводу специалисты пришли из-за того, что озвученный текст выглядел так, будто его написали заранее и в оригинале он был написан на английском языке.