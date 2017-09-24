Дональд Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном и похвастался ядерным потенциалом

Теперь лидеры США и КНДР точно не встретятся в Сингапуре на мероприятии, которое запланировано 12 июня. Так американский президент объявил в письме к северокорейскому коллеге, которое опубликовано на странице Дональда Трампа в Twitter.

По словам президента США, причиной для отказа от личной встречи с Ким Чен Ыном стала серия недавних заявлений последнего. Дональд Трамп почувствовал в словах правителя КНДР откровенную враждебность, а потому решил отменить первый в мире американо-корейский саммит из-за "неуместности".

Кроме официального отказа от встречи, американский лидер использовал возможность похвастаться огромным ядерным потенциалом своей страны в противовес высказываниям об оружии КНДР. Дональд Трамп подчеркнул, что возможности США по ядерному сдерживанию очень большие. Осознавая возможности армии в этой сфере, президент "молит Бога", как бы боеголовки не пришлось применять.

После этого американец указал в письме на возможность установления дипломатических отношений с КНДР, если та пересмотрит свои методы ведения внешнеполитического диалога. В этом случае встречу лидеров можно будет назначить вновь. Пока же страна упустила верный шанс на нормализацию общения и установления мира. Дональд Трамп отдельно поблагодарил Пхеньян за широкий жест с освобождением американских заложников, которые уже вернулись на родину.