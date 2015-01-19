В Швеции на законодательном уровне на секс нужно обязательное соглашение

Неоднозначный закон приняли в Швеции. Раньше в стране изнасилованием называли применение силы и половой акт по принуждению. Теперь новый закон изменит ситуацию.

По словам правительства, таким образом власть реагирует на работу кампаний, выступающих против насилия. С 1 июля на секс нужно будет получить вербальное соглашение. В том случае, если этого не произошло, то это считается изнасилование. За закон проголосовали 257 депутатов. Нашлись и те, кто полагает, что такое он не поможет уменьшить случаи насилия в стране. Новый закон уже вступил в силу в Великобритании, Ирландии, Бельгии, Люксембурге, Германии и Кипре.

Напомним, что недавно 9 членов Конгресса в США покинут свои посты из-за того, что их обвиняли в сексуальных домогательствах. Члены Конгресса перестанут работать уже с осени 2019 года. Например, Патрика Михана, один из обвиняемых, сообщил, что скоро покинет свое место и возместит необходимый ущерб.