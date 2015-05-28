Пресс-секретарь Путина заявил о том, что российские хакеры не планировали совершить удар по Украине

Власти Украины уверены в том, что как раз перед началом финала Лиги чемпионов Россия нанесет по их стране хакерский удар. Дмитрий Песков выступил с опровержением этой теории. Пресс-секретарь Путина рассказал журналистам о том, что российские хакеры на Украину нападать не планировали. Также Кремль исключил какую-либо вероятность этих действий со стороны российских властей.

Сотрудники украинской киберполиции выразили предупреждение о том, что они готовы отразить хакерский удар на Украину, который планируют провести перед финалом Лиги чемпионов. Власти страны сообщили о том, что об этой кибератаке они узнали заранее, так что сейчас они собираются предотвратить эти действия со стороны Кремля. Сам Кремль заявляет, в планах российских хакеров не было совершения удара по Украине.

Недавно появилась информация о том, что спецслужбы Британии начали угрожать России кибератаками, хоть еще и не так давно Лондон ожидал публикации компромата на действующего премьер-министра Терезу Мэй со стороны российских хакеров.