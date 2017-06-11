"Акт цензуры": в Украине заблокируют МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина

Украинские власти внедрили против двух информационных агентств ограничительные санкции сроком на три года. Такое решение размещено на официальном сайте президента Петра Порошенко.

Согласно документу, активы "Россия сегодня" и "Новости Украина" будут заблокированы в Украине. Одновременно с этим всем провайдерам страны предстоит отрезать доступ к сайтам этих СМИ, включая спортивные версии. Кроме того, блокировке подлежат ресурсы sputniknews.com, 1prime.ru, Realty.ria.ru и rian.com.ua.

На ситуацию уже отреагировали в российской Государственной думе. Депутаты называют произошедшее "актом цензуры" со стороны Киева. Председатель комитета парламента по международным делам Леонид Калашников обратил внимание, что европейские организации пока не предпринимают активных попыток повлиять на подобные ограничения журналистики в Украине. Он добавил, что вместе с коллегами не планирует оставлять ситуацию без внимания.

Антон Морозов из комитета по международным делам отметил, что действия против упомянутых СМИ могут послужить весомым поводом для объявления антиукраинских санкций. Ведь своими действиями украинские политики нарушают международный принцип свободы слова и деятельности СМИ. Стоит отметить, что недовольство поведением украинцев уже выразила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Около недели назад борьбу властей с РИА "Новости Украина" ознаменовали задержание в Киеве главного редактора Кирилла Вышинского, а также обыски в столичном офисе и домах сотрудников. В Херсоне городской суд разрешил арестовать задержанного сроком на 60 дней без возможности выхода под залог. Правозащитники намерены обжаловать решение на заседании, которое состоится 29 мая.