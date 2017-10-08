Украинские морпехи отказались "изменять" черным беретам

Накануне порядка ста военнослужащих морской пехоты Украины демонстративно воспротивились реформе президента Петра Порошенко и остались при традиционных цветах. Их поступок прокомментировали в пресс-центре ВМС страны.

Глава структуры Олег Чалык подтвердил, что некоторые солдаты отказались сменить черные береты на уборы цвета "морской волны", как то предписывает новый приказ. Представитель пресс-центра отметил, что несогласные четко выразили свою позицию. Большинство из них уже уволены со службы в запас. Олег Чалык подчеркнул, что большая часть морпехов синие береты, всё таки, сменили.

Один из уволенных, Анатолий Вовненко, на своей странице в Facebook написал: несогласные пехотинцы решили остаться в черных беретах, чтобы "не изменять" сложившимся традициям. Вооружившись таким мотивом, служащие Первого Феодосийского батальона сохранили верность присяге и на организованном торжестве в Николаеве маршировали в традиционных цветах. Анатолий Вовненко от лица сослуживцев раскритиковал войсковую реформу, которая изменила только фасад, и отметил необходимость сохранения устоявшихся символов.

Вячеслав Смирнов, возглавляющий НИИ политической социологии, объяснил отказ пехотинцев. По данным эксперта, морпехи всегда лелеяли свои традиции, корни которых уходят ещё во времена Второй мировой войны. Он подчеркнул, что неповиновение прямому приказу президента демонстрирует падение авторитета Петра Порошенко среди украинских военнослужащих.