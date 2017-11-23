Песков: "Прямая линия" с Путиным пройдет до начала ЧМ-2018‍

По словам пресс-секретаря президента России, мероприятие состоится с применением нового формата, однако как и раньше граждане смогут рассказать о личных проблемах и попросить об их решении.

Дмитрий Песков дал интервью для одного из отечественных изданий, в ходе которого рассказал о планах проведения в России наиболее важных мероприятий. Так, на повестке дня стояли вопросы о проведении "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, а также о Чемпионате мира по футболу 2018 года.

В отношении общения Путина с гражданами Песков уточнил, что для этого мероприятия будут внедрены новшества, однако оно не потеряет своего смысла. Что именно под эти подразумевается, пресс-секретарь Кремля раскрывать не стал. Тем не менее, он добавил, что это еще больше сблизит президента с жителями страны. Также он рассказал, что "Прямая линия" пройдет до начала ЧМ-2018‍.

Относительно планов на ЧМ, Песков заверил корреспондентов, что мероприятие будет очень большим и запомнится всем, кто имеет к нему отношение. Также он заявил, что это будет лучший чемпионат, который когда-либо проводился на планете.