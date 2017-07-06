Премьер Японии намерен "честно" обсудить с Путиным вопрос Курильских островов

24 мая глава японского правительства летит в Россию на Петербургский международный экономический форум. Перед отправкой Синдзо Абэ озвучил журналистам агентства "Киодо" о грядущем разговоре с российским президентом.

Премьер-министр Японии заявил, что планирует открыть душу и "честно" пообщаться с Владимиром Путиным. Сильнее всего политика волнует вопрос двусторонней хозяйственной деятельности в южных Курильских островах. Этот регион японцы называют "северными территориями".

Синдзо Абэ в разговоре с лидером России надеется достичь существенного прогресса по взаимному освоению Курил. Помимо этого, японский премьер хочет наладить для бывших жителей островов поездки с целью посещения местных захоронений.

Ранее власти России объявили, что Синдзо Абэ приглашен на ПМЭФ лично президентом Владимиром Путиным. Премьер-министр будет находиться в стране с 25 по 26 мая. В последний день рабочей поездки он встретится с президентом РФ. К этому мероприятию составили пакет документов, который должен быть подписан по итогам переговоров.