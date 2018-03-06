"Никто ее не видел": Песков сомневается в добровольном обращении Юлии Скрипаль

Пресс-секретарь Кремля подозревает, что сказанное россиянкой может быть частью масштабной провокации Великобритании. Такое заявление он сделал во время телевизионного интервью.

Дмитрий Песков обратил внимание, что никто не видел Юлию Скрипаль вживую. Речь идет не только о публичных выступлениях, но даже "живых" интервью с журналистами. Глава президентской пресс-службы сомневается, что стоит доверять некому "набору информации", транслируемому через человека в неизвестных условиях. Стоит учитывать также политику Великобритании, организовавшей кампанию по дискредитации России.

Чиновник отметил, что британские власти все ещё не соблюдают пункты Венской конвенции о консульском доступе. Российские дипломаты не могут лично побеседовать с Юлией Скрипаль, проверить её физическое и эмоциональное состояние. Поэтому в России не знают наверняка, обращалась россиянка добровольно или же под давлением со стороны.

Как писала "Версия", Юлия вместе с отцом Сергеем Скрипалем, экс-полковником ГРУ, были отравлены в марте возле своего дома в городе Солсбери. По официальной версии Лондона, пострадавшие подверглись покушению на жизнь со стороны РФ.