Меркель: Европейские компании уйдут из Ирана из-за санкций Трампа

Канцлер ФРГ Ангела Меркель провела политические переговоры с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном, после которых сделала вывод об уходе европейских компаний из Ирана.

СМИ передают комментарий Ангелы Меркель по поводу того, как дальше будет развиваться ситуация по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе. Так, она считает, что санкции президента США Дональда Трампа вынудят многих европейских компаний покинуть Иран и прекратить с ним сотрудничество. Рассказывая же о позиции Германии в этом вопросе, она уточнила, что в СВПД есть изъяны, однако отказ от него может привести у еще более пагубным последствиям.

Напомним, в начале текущего месяца Трамп заявил, что США больше не будет участником соглашения по иранской ядерной программе. Ссылаясь на источники в разведке Израиля, он заявил, что правительство Тегерана не выполняет возложенные на себя обязательства и не останавливает производство урана, а также запрещенного оружия. В Иране эту информацию отрицают, однако в США уже распорядились, чтобы вернуть ему наложенные ранее санкции. В частности, некоторые из них затрагивают возможность других стран вести с ним сотрудничество. Теперь компании Европы должны сделать выбор, подчиняться ли ограничениям.