Политолог нашел в словах Юлии Скрипаль опровержение вины России

Эксперт Игорь Шатров проанализировал официальные обращение пострадавшей россиянки и нашел в них явные признаки давления со стороны Великобритании. О своих наблюдениях он рассказал во время радиоэфира.

Замруководителя Национального института развития современной идеологии увидел, что во время записи Юлия Скрипаль читала заготовленный текст с телесуфлера. Игорь Шатров отметил, что само по себе это не значит ничего - девушка просто переживала и хотела справиться с обращением как можно лучше. Однако большие вопросы вызывают использованные фразы и сложные термины. Например, слово "инвазивный". Политолог предполагает, что слова обращения были подготовлены британскими специалистами и тщательно выверены. Возможно, они предлагали явные обвинения против России, однако оратор на такие условия не пошла.

Самой существенной фразой во всем обращении Игорь Шатров считает озвученное намерение Юлии Скрипаль вернуться на родину. По мнению эксперта, человек не будет возвращаться в страну, которую подозревает в покушении на свою жизнь. Этими словами россиянка опровергает вину России. Однако британские СМИ могут поставить ударение на другие моменты. Игорь Шатров уверен, что организаторы провокации попытаются обратить сказанное против России. Сама же пострадавшая пытается этому сопротивляться, но боится за себя и отца.

Ранее российские дипломаты увидели видеообращении Юлии Скрипаль к общественности. 23 мая представители посольства РФ заподозрили, что гражданка России содержится в неподобающих условиях и находится под контролем британских властей. Пресс-секретарь ведомства обратил внимание, что стилистика обращения свидетельствует о переводе с английского. Вероятно, британцы составили для Юлии Скрипаль текст и заставили прочесть его на камеру. При этом девушка заметно волновалась.

Вооружившись подозрениями, послы требуют личной встречи с Юлией Скрипаль для беседы и проверки условий её проживания. По словам пресс-секретаря, британские дипломаты обязаны организовать такой разговор, согласно требованиям консульских конвенций.