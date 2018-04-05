Российское посольство в Лондоне требует встречи с Юлией Скрипаль после ее обращения

По словам представителей министерства иностранных дел России, видео-обращение российской гражданки, на которую покушались с отравлением в Солсбери в Великобритании, только усилило их подозрения по поводу того, что Юлию и ее отца держат в заключении. Именно поэтому они потребовали личной встречи с девушкой.

Пресс-секретарь, который представляет российское МИД, также рассказал о том, что, не смотря на всю эту ситуацию, они были рады увидеть Юлию в более-менее нормальном физическом состоянии. Но при всем этом видеоролик усиливает их обеспокоенность по поводу условий, в которых содержат российскую гражданку.

По словам представителя МИД, Великобритания обязана дать сотрудникам российского посольства в Лондоне встретится лично с Юлией Скрипаль с целью убедится, что на нее никак не давили, когда она произносила текст, который был зачитан в видеозаписи. На данный момент у МИД есть все законные основания для подозрений в обратном, поскольку текст, зачитанный Юлией звучит так, будто он был написан заранее. Кроме того, целый ряд оборотов, который прозвучал в обращении Юлии, может быть связан с тем, что изначально текст был написан на английском языке и только потом его перевели на русский, чтобы девушка смогла его зачитать.