МИД: Юлия Скрипаль должна знать о том, что МИД ежедневно пытаются с ней связаться и вернуть ее вместе с отцом на родину

Дочь экс-полковника Скрипаля на днях выложила в сети видео-обращение, где рассказала о своих намерениях вернуться в Россию, однако прибегать к помощи российского правительства не намерена. Мария Захарова ответила на видео-обращение, рассказав о том, что представители МИД ежедневно пытаются с ней связаться и вернуть ее вместе с отцом на родину, однако пока что ни одна из их попыток не увенчалась успехом.

На сегодняшний день нет никакой гарантии в том, что семейство Скрипалей держат в Великобритании на законных основаниях. В мае Сергей Лавров заявил о своих подозрениях на счет того, что власти Великобритании намеренно отравили и похитили Сергея и Юлию Скрипаль. К такому заключению представители МИД пришли, потому что ни им, ни лондонскому посольству не удалось связаться с потерпевшими, за все время после их отравления.

Россия уже 2 месяца пытается связаться с Юлией и Сергеем Скрипалем, однако не может получить к этому доступ. К тому же, экс-полковнику и его дочери не дают доступа к средствам массовой информации, возможно, прибегая к силовому методу. Никто из представителей российского МИД даже не подозревает где именно могут находиться эти российские граждане и в каком физическом состоянии они пребывают.