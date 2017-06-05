Порошенко поставил новый антирекорд: Недоверие к украинскому президенту выросло до 79%

В рамках ежегодного опроса украинских жителей, который проводился Международным республиканским институтом США, было опрошено 2400 совершеннолетних украинцев, 79% из которых ответили на вопрос о президенте, что относятся к нему негативно.

При этом позитивно к Порошенко относятся всего 13% опрошенных жителей. Это самый низкий рейтинг за все время начиная с 2013 года по сегодняшний день. Эксперты подчеркнули, что жители Донбасса в опросе не участвовали. Известно, что меньше всего негативных ответов в опросе от граждан Порошенко набрал в 2014 году, когда этот процент показывал 30%.

По словам политолога Александра Асафова, такие показатели ставят под сомнение авторитетность украинского президента среди жителей страны, которой он управляет и если он не поднимет свои показатели доверия, в выборах, которые состоятся в 2019 году, он не сможет пройти даже во второй тур. Именно поэтому сейчас украинскому президенту нужно применить широкомасштабный силовой и административный ресурс.