На ПМЭФ Путин побеседует с политиками, инвесторами и предпринимателями из международных компаний

24-26 мая российский президент традиционно прибудет в Санкт-Петербург на Международный экономический форум. Его помощник Юрий Ушаков рассказал планах главы государства.

В рамках ПМЭФ Владимир Путин должен провести беседу с различными высокопоставленными политиками. Прежде всего, это президент Франции Эммануэль Макрон, с которым у главы России запланированы переговоры по ряду актуальных вопросов. Не менее важным станет и встреча с Синдзо Абэ, возглавляющим правительство Японии. На разные даты у Владимира Путина назначено общение с коллегой из Центральной Африканской Республики Фостеном-Арканджем Туадерой, замглавы КНР Ван Цишанем, а также директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Юрий Ушаков добавил, что лидер ЦАР сам инициировал беседу для обсуждения мер по развитию торгово-экономических взаимоотношений между государствами. Фостен-Аркандж Туадера встретится с Владимиром Путиным впервые. По словам помощника, эта повестка является малоактивной. Среди прочего, правители должны обсудить конфликт, возникший в ЦАР.

ПМЭФ также послужит платформой для встречи президента РФ с различными инвесторами и бизнесменами. Так 24 мая состоится его разговор с участниками Международного экспертного совета РФПИ. Помимо этого, Владимир Путин уделит внимание членам международногоинвестиционного сообщества.