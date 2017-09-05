Ростуризм и Минкультуры критикуют предложение о запрете Booking.com

Представители российских ведомств не поддерживают инициативу, направленную против популярного сервиса по бронированию. Ранее такое предложение поступило от Сергея Войтовича, возглавляющего туроператор "Свой ТС".

По задумке представителя отечественного туристического бизнеса, блокировка Booking.com станет хорошим ответом на западные санкции против России. Руководитель департамента туризма и региональной политики Ольга Ярилова от лица Министерства культуры выступила категорически против предложения Сергея Войтовича. Ведомство не имеет полномочий принимать подобные решения, а потому передало письмо в профильную структуру - Ростуризм. По словам Ольги Яриловой, пока процедура является исключительно технической и угрозы для Booking.com не представляет.

Как пишет пресс-служба, в Ростуризме также не одобрили идею помешать работе сервиса в России. Чиновники отметили, что он пользуется большим спросом среди российских туристов, которые самостоятельно выбираются в путешествия по родине и за границу. К тому же, самостоятельно Ростуризм также не способен помешать работе Booking.com.

В Совете Федерации глава экспертного совета по туризму комитета социальной политики Игорь Фомин прокомментировал сложившуюся ситуацию. По его информации, туристические компании России недовольные методами регуляции зарубежных сервисов. В их числе и Booking.com. Сенатор указал, что отечественные предприниматели желают равных налоговых условий с иностранными конкурентами. Он также подчеркнул необходимость давать своим компаниям более широкие возможности для развития.