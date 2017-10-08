"Сказочники": Пушков высмеял заявления депутатов ВР о том, что Крымский мост принадлежит Украине

Очередное заявление украинских депутатов о том, что Крым является украинским и все, что в нем построено, тоже принадлежит Украине, подверглось насмешке. На этот раз высмеял заявление депутатов Верховной Рады сенатор Алексей Пушков.

На своей странице в соцсети он написал, что украинские депутаты постоянно сочиняют какие-то сказки. Он припомнил, что некогда они утверждали, что Иисус и Будда родились в Украине, также заявляли, что "древнеукраинские князья" когда-то решали судьбу Европы, теперь же у них появилась очередная сказка.

Пушков отметил, что власти Незалежной до сих пор наивно полагают, что Крым принадлежит им, кроме того, они уже присвоили себе то, что построила Россия. Сенатор назвал украинских депутатов сказочниками и отметил, что давно уже так не смеялся.

Напомним, ранее депутат ВР Нестор Шуфрич заявил о том, что Крымский мост принадлежит Украине и поблагодарил Бога за его создание.