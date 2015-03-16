Порошенко объявил о создании новых войск в Украине

Как известно, в 2018 году в Украине сформировали Корпус морской пехоты, а уже во среду, 23 мая, стало известно о создании новых войск в составе ВМС. Об этом сообщил глава украинского государства во время своего официального визита в Николаев.

Как рассказал Петр Порошенко, в среду, 23 мая, в Николаевской области уже сегодня начнется формирование новых войск Морской пехоты Украины, которые будут входить в состав ВМС страны. Также украинский лидер отметил, что новые войска изменят цвет своих беретов на цвет морской волны.

Порошенко в ходе своего выступления отметил, что некоторым будет тяжело привыкнуть к изменениям, однако нововведения уже давно зрели и вот пришел их час. Он также заявил о том, что виновником данных изменений является история и агрессия России.

Напомним, ранее в Верховной Раде Украины заявили о том, что Крымский мост является "вражеским объектом" и его нужно уничтожить. Другой же депутат ВР поблагодарил Бога за создание моста через Керченский пролив и в очередной раз назвал Крым украинским.