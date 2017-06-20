"Меркурий": Россельхознадзор убирает с прилавков животную продукцию

С 1 июля в России начнет действовать ветеринарная сертификация системы "Меркурий", которая может не допустить к продаже товары многих пищевых производителей. Ситуацию прокомментировала Ольга Фабрикантова из Ассоциации компаний розничной торговли.

Компании, не получившие сертификат Россельхознадзора до указанного срока - не смогут представить свои изделия животного происхождения на прилавках магазинов. Речь идет о мясных продуктах, таких как колбасы и сосиски, рыбе, йогуртах, молочной продукции.

Электронная система "Меркурия" призвана избавить производителей от бумажной бюрократии сделать торговлю прозрачной. Однако, по словам ретейлеров спровоцировала обильный поток цифровых документов, который увеличился в тысячи раз. Кроме того, очень велик перечень продукции, подлежащей сертификации. Предприниматели просят чиновников предоставить отсрочку сырьевым товарам, которые подверглись соответствующей обработке. Например, переработанному меду и фасованным яйцам. Ольга Фабрикантова призывает пересмотреть классификацию продуктов и отношение к обработанным, чтобы устранить лишнюю волокиту.

Представитель отметила, что все участники Ассоциации уже зарегистрированы и готовы работать. Однако в других сетях таким достижением могут далеко не все. В лучшем случае, они готовы лишь на 50%. Даже в сотне крупнейших российских поставщиков 30% учреждений не успели интегрироваться в новую систему. Сейчас в ней действуют лишь 5% всех компаний. Поэтому АКОРТ просит сотрудников региональных ветконтролей помочь поставщикам с регистрацией и отладкой деятельности.