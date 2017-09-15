Песков заявил о том, что в Кремле не подписывали указы о назначениях Администрации

Дмитрий Песков во время очередной встречи с журналистами сообщил о том, что в Кремле еще пока не подписали новые указы о назначениях Администрации. Данное заявление он сделал в среду, 23 мая.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выступил с официальным заявлением перед журналистами. Он отметил, что сведения о том, что в Кремле уже подписали указы о назначении новой Администрации слишком преувеличены. По словам помощника президента, никаких указов еще не поступало, потому пока не стоит делать громких заявлений.

В то же время Песков не стал отрицать, что кадровые перестановки возможны.

Напомним, ранее Дмитрий Песков прокомментировал встречу Владимира Путина с болгарским президентом Руменом Радевым. Он отметил, что между главами двух стран не стояла задача договориться по поставкам газа, Радева интересуют крупные энергопроекты.