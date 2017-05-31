Крейсер "Юрий Долгорукий" выполнил "знаковый" запуск ракет "Булава"
Российское подводное судно успешно выстрелило четырьмя баллистическими ракетами из Белого моря по целям на расположенном на Камчатке полигоне Кура. Так 22 мая рассказали в пресс-службе Северного флота страны.
"Юрий Долгорукий" стрелял из-под воды. Руководство утверждает, что экипаж крейсера полностью справился с поставленным заданием и показал высокий уровень военного профессионализма. Запуск показал высокие характеристики и надежность стратегической подлодки проекта 955 "Борей". Хорошо себя зарекомендовал также ракетный комплекс "Булава". На флоте добавили, что корабль упомянутого проекта сделал залп из четырех ракет впервые в истории.
После стрельб военный аналитик Виктор Литовкин прокомментировал событие на радио. Он считает запуск "знаковым". Эксперт отметил, что "Юрий Долгорукий" показал не только мощность вооружения, но и принципиальную возможность залповых атак. Всего за пару минут 4 из 16 ракет добрались до камчатского полигона. Этот факт должен напомнить другим странам о военно-морском потенциале России. Виктор Литовкин рассказал, что каждая "Булава" содержит десяток боеголовок. 40 таких могут нанести масштабный ущерб любому вероятному противнику, включая США.