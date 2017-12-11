Медведев дал полтора месяца на поиск источников финансирования для реализации майских указов

Новому Кабмину под руководством Дмитрия Медведева в кратчайшие сроки нужно найти денежные средства для реализации проектов в рамках майского указа. Премьер-министр уже подписал указ и возложил ответственность на соответствующие ведомства.

Как стало известно, у правительства есть полтора месяца для того, чтобы отыскать источники финансирования и реализовать майские указы президента РФ Владимира Путина. Медведев сообщил о том, что Министерство финансов и Министерство экономического развития должны выполнить поставленную задачу до 6 июля текущего года.

Стоит отметить, что на выполнение всех указов потребуется не менее 25 триллионов рублей, которые профильным ведомствам следует найти в кратчайшие сроки. Отмечается, что весь перечень майских указов опубликован на сайте правительства, ранее Медведев сообщал, что удалось найти минимальные 8 триллионов рублей, которые потребуются на реализацию указов Путина.