"Свободный" Ройзман рассказал об улыбках после увольнения

Экс-глава Екатеринбурга поделился своими впечатлениями от прогулки по родному городу в качестве "свободного человека". Такая запись появилась на странице политика в Twitter.

Евгений Ройзман 22 мая подал в отставку, не дожидаясь официального окончания срока в сентябре. В ближайшую пятницу члены Гордумы проведут заседание, на котором должны принять или отклонить заявление председателя.

Тем временем Евгений Ройзман гуляет по городу пешком и радуется жизни. В социальной сети он написал, что люди приветливо здороваются с пока ещё действующим мэром, сигналят из автомобилей, машут из общественного транспорта. При этом горожане улыбаются, а Евгений Ройзман может ответить им "не кривой" искренней улыбкой. Потому что его "совесть чиста".