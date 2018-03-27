В мэрии Кемерово объяснили, почему нельзя сносить ТРК "Зимняя вишня"

Как 23 мая заявил представитель городской администрации, в настоящее время здание проходит в качестве вещественного доказательства по делу о пожару. Правоохранители наложили на сгоревший центр арест, что пока не позволяет его снести.

25 марта на четвертом этаже "Зимней вишни" произошло возгорание, которое привело к резонансной трагедии. Сначала различные источники сообщали о сотнях погибших, однако после тщательной проверки власти насчитали 60 жертв.

Под воздействием огня конструкции сильно пострадали. В связи с этим городская администрация решила здание разрушить. Временный губернатор Кузбасса Сергей Цивилев пообещал к 1 сентября возвести на освободившемся месте зеленую зону. Однако в настоящее время объект арестован и охраняется администрацией в качестве улики.

Пресс-служба добавила что владельцы здания из бизнес-объединения "КДВ" подписали соглашения о бесплатной передаче своей недвижимости города. Предприниматели также согласились оплатить снос здания и создание сквера. Однако всё это можно будет сделать лишь после отмены ареста.