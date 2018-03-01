Дмитрий Кобылкин рассказал о решении проблемы с переселением из ветхого и аварийного жилья в ЯНАО

Как известно, новым руководителем Минприроды РФ стал Дмитрий Кобылкин. 18 мая президент Владимир Путин утвердил его в должности соответствующим указом. Перед своим выступлением в должность уже бывший губернатор ЯНАО рассказал о том, как ему жилось и работалось на Крайнем Севере.

По словам Дмитрия Кобылкина, Север отличается от других регионов РФ. Люди здесь простые и искренние. Может быть, и это влияет на то, что из десяти приезжающих остается только один.

Дмитрий Кобылкин подчеркнул, что на Ямале под его началом велась усиленная работа по переселению из ветхого и аварийного жилья. Реализация программы продлится и после ухода губернатора — к 2025 году ожидается ее реализация на 95%.

Министр пояснил, что общая площадь аварийного жилья в ЯНАО составляет миллион «квадратов», причем по большей части это сельская местность, куда непросто доставить стройматериалы. Однако работа идет, и за последние восемь лет в округе удалось сохранить все деревушки, которые теперь растут и даже процветают.