В Верховной Раде назвали Крымский мост украинским и поблагодарили Бога за его создание

В Верховной Раде Украины дали еще один комментарий по поводу строительства Крымского моста. Депутаты уверены, то он принадлежит Украине и потому они благодарны Богу за его создание.

Еще один депутат ВР Украины Нестор Шуфрич высказал свое мнение относительно появления Крымского моста через Керченский пролив. Он считает, что полуостров по-прежнему принадлежит Украине, соответственно, и Крымский мост тоже. По словам Шуфрича, он там никому не мешает, потому пусть стоит и уничтожать его, как ранее заявлял другой депутат, вовсе не нужно.

Политик поблагодарил Господа Бога за создание Крымского моста и отметил, что Украине с ним будет гораздо проще. Шуфрич также ответил на заявления тех, кто говорит, что многие суда не смогут пройти под мостом. По его словам, тот, кто подобное заявляет, никогда не был в Керченском проливе. Депутат отметил, что никакой преграды для прохождения судов Крымский мост не предоставляет.