МИД РФ: за год боевики ИГ обеднели на 90%

Такие данные 23 мая предоставил замглавы департамента МИД по новым вызовам и угрозам Дмитрий Феокистов. По его словам, заработные платы террористов "ИГ*" сильно упали.

Представитель министерства выступил на раунде американско-российских консультаций, посвященный борьбе с финансирование террористических организаций. Он представил доклад о текущем положении группировок "ИГ*" и "Аль-Каида*".

По информации российских дипломатов, в 2014 году боевики получили 1,8 миллиарда долларов. Тогда как уже в 2017 году они обеднели до 400 миллионов. Дмитрий Феокистов подчеркнул: даже в сравнении с 2016 годом "зарплаты" членов упомянутых организаций снизились почти на 90%. Он назвал сумму "совсем мизерной". Такой резкий спад произошел благодаря успешной военной операции в Сирии.

Дипломат привел данные, согласно которым террористы сейчас зарабатывают торговлей наркотическими средствами, людьми и оружием, а также другими незаконными методами. Немалую долю доходов составляет финансовая поддержка из других стран. Дмитрий Феокистов предупредил, что "ИГ*" до сих пор способна устраивать теракты, вербовать новых членов и навязывать радикальную идеологи. Это она может делать даже после потери объектов и централизованного управления. Таким образом, организация "трансформировала" свою деятельность, но не свернула её.

По оценкам МИД, самую большую для России угрозу представляет "Вилаят Хорасан" в Афганистане. "ИГ*" формирует в стране ячейки, которые могут действовать на территориях государств-партнеров России по СНГ и ОДКБ. Дмитрий Феокистов подчеркнул, что развивает угроза появления второго фронта антитеррористической войны очень близко от российских границ.