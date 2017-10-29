Марк Цукерберг заявил о изменениях в политике безопасности Facebook

Создатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг был приглашён в Европарламент в связи с нашумевшим скандалом об утечке персональных данных пользователей сетевой платформы. Там он дал первые показания.

Так, выяснилось, что компания подняла уровень безопасности данных после выборов главы государства Соединённых Штатов Америки два года назад. Также одной из причин стало вмешательство российской стороны в ходе кампании. А во Франции во время выборов было обнаружено порядка тридцати тысяч выдуманных аккаунтов.

Цукерберг заявил, что повышение безопасности также даст положительную динамику на росте доходов, ведь руководство наймёт на работу дополнительно двадцать тысяч штатных сотрудников. Благодаря принятым мерам программы социальной сети могут с вероятностью 99% вычислять контент, опубликованный запрещёнными организациями, как «Аль-Каида» или «Исламское государство».

Также эти алгоритмы могут распознавать материал, содержащий насилие, убивство или суицидальные действия.