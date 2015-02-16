США расширили санкционный список по Ирану

США начали воплощать свои угрозы в реальность. Так, правительство Белого дома внесло в санкционный список по Ирану пять физических лиц.

Буквально недавно США угрожали Ирану тем, что сразу же после выхода из ядерной сделки начнут санкционную войну. Обещали, что будут не только возобновлены старые санкции, но и поступят новые. Постепенно Вашингтон начал воплощать угрозы в реальность и санкционный список по Ирану расширился.

Так, ограничительные меры были введены в отношении пяти физических лиц, однако точная причина такого решения не указывается. Примечательно, что Соединенные Штаты заявляют, что все лица, попавшие под санкции, имеют отношение к Корпусу стражей исламской революции.