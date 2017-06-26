Порошенко заявил о необходимости остановить строительство «Северного потока – 2»

Такое заявление президент Украины разместил в своем Twitter-аккаунте. Согласно словам, которые опубликовал Порошенко, газопровод «несет вред для единства ЕС», в беседе с президентом Эстонии он также заявил о готовности Киева дать все гарантии для надежного транзита газа через Украину.

В своем Twitter-аккаунте Петр Порошенко назвал «Северный поток – 2» проектом, не несущим в себе экономических целей. Также он уверен, что строительство газопровода нужно остановить. Ведь он, сообщает президент Украины, несет вред не только Украине, но и всей Европе.

Помимо этого, в беседе с президентом Эстонии, Порошенко сообщил о готовности Киева предоставить все гарантии, обеспечивающие надежность транзита газа через Украину. По словам украинского президента, в стране есть все необходимые подземные хранилища, благодаря которым можно «без проблем» увеличить объемы транспортировки газа.

Порошенко также отметил, что в Эстонии поддержали Киев касательно его отношения к «Северному потоку – 2». Президент Украины заявил о необходимости приложить все усилия для остановки политических проектов, «рушащих единство ЕС».