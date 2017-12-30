Депутат от Крыма ответил на заявление Киева о необходимости разрушить Керченский мост‍

По словам Владислава Ганжары, это лишь "пустые заявления" и "фантазии" Украины. Напомним, ранее в Верховной Раде назвали Крымский мост "вражеским объектом" и пригрозили его уничтожить.

Депутат от Крыма Владислав Ганжара ответил на заявление Киева о необходимости разрушить Керченский мост‍. По этому поводу он дал интервью одному из отечественных изданий. Рассуждая на эту тему, депутат крымского Государственного Совета отметил, что реакция украинских политиков довольно предсказуема. Они начали говорить о провале проекта, как только транспортный переход через Керченский пролив только начали строить. Тогда они утверждали, что ничего не выйдет, однако все произошло в точности наоборот.

Помимо всего этого, Крымский мост был открыт даже раньше, чем это было запланировано. Аналогов ему не существует не только по всей России, но даже по всему миру. По мнению крымского депутата, все это может раздражать Киев и заставлять его разбрасываться такими фразами. Тем не менее, подобные высказывания с призывами разрушить объект инфраструктуры "будут пресекаться самым жёстким образом".