Информация об этом находится в открытом доступе на официальном сайте правовой информации. Президент РФ уточнил, что это будет автономная некоммерческая организация.

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил указ об учреждении НКО "Россия — страна возможностей". Новости об этом стали передавать отечественные СМИ, ссылаясь на указанный выше источник. В нем также указываются подробности, которые могут интересовать россиян по поводу создания этой некоммерческой организации. Документ четко повествует, что прежде всего ее учредят для пользы гражданам. Она позволит им приобрести условия для повышения социальной мобильности, а также обеспечения самореализации.

НКО "Россия — страна возможностей" будет спонсироваться благодаря федерального бюджета, а также пожертвований добровольцев в ее бюджет. Президент поручил провести ее законную регистрацию в течение месяца, а далее следить за тем, как она будет осуществлять деятельность.