На должность и.о. главы Курчалоевского района Чечни‍ назначили молодого племянника Кадырова

СМИ сообщают, что теперь 23-летний Хамзат Кадыров будет управлять Курчалоевским районом как исполняющий обязанности главы. В эту территорию также входит село Центарой, родовое село Кадыровых, что для нового руководителя является большой честью.

На должность и.о. главы Курчалоевского района Республики Чечня назначили молодого племянника Рамзана Кадырова Хамзата Кадырова. Новость в СМИ передали представители пресс-службы республиканского парламента. Там же, в районной администрации, и происходило представление Кадырова-младшего на новую должность. Как уточнил спикер парламента Магомед Даудов, тот стал первым замглавы указанного района.

Напомним, в планах правительства сделать Курчалоевский район одним городом. Сейчас он состоит из 13 небольших населенных пунктов, в общей сложности на территории которых проживает около 120 человек.