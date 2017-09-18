Наша песня хороша: помощники Навального вновь задержаны

Сегодня утром стало известно об аресте главных помощников скандального политика Алексея Навального: пресс-секретаря Киры Ярмыш, а также ведущего YouTube-канала «Навальный.Live» Руслана Шаведдинова.

Сообщается, что был составлен протокол о нарушении порядка проведения массовых мероприятий. Сами задержанные заявляют, что мероприятие пятого мая было заранее согласовано с правительством. Тем более, на тот момент они не находились на территории Москвы.

Однако, представители правопорядка в качестве доказательства предоставляют записи Ярмыш и Шаведдинова в социальной сети Twitter, которые были оставлены за месяц до запланированной акции протеста. Юристы штаба заявляют, что это привлечение к ответственности является беспрецедентным и нарушает законы Российской Федерации. По их мнению, это задержание является далеко не последним.

Напомним, Алексей Навальный сейчас также находится под стражей и отбывает наказание в виде тридцати суток по решению суда.