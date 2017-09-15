Госдума одобрила кандидатуру Кудрина на пост главы Счетной палаты

В ходе пленарного собрания депутаты Госдумы приняли решение одобрить кандидатуру бывшего министра финансов Алексея Кудрина на пост главы Счетной палаты. Известно, что его на данный пост порекомендовал президент России Владимиру Путин.

Как стало известно, во вторник, 22 мая, депутаты Госдумы на очередном собрание рассмотрели предложение Путина назначить Кудрина на пост главы Счетной палаты. В ходе обсуждения 264 депутата поддержали кандидатуру экс-министра финансов, 43 политика проголосовали против и еще 43 воздержались от ответа.

Многие отметили, что Кудрин является весьма опытным человеком и обладает поразительной ответственностью, потому обязанности главы СП лучше всего возложить именно на него.

Напомним, ранее Алексей Кудрин в ходе беседы с журналистами рассказал, что готов будет упрятать за решетку друга или знакомого, если в ходе проверки СП выяснится, что он нарушает закон. Он отметил, что в 90-х годах после его проверки с постов сняли более 49 генералов МВД.