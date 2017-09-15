"Маразм крепчает": Аксенов ответил на угрозу Украины уничтожить Крымский мост

Буквально недавно украинские политики заявили о том, что Крымский мост является вражеским объектом и его следует уничтожить. Несмотря на угрозы украинского правительства, в Крыму уверены, что слова депутатов Верховной Рады так и останутся просто словами, действовать никто не решится.

Глава Крыма Сергей Аксенов отреагировал на заявления депутатов Верховной Рады и с уверенностью заявил о том, что ни Крымскому мосту, ни самому полуострову никакая опасность не грозит. В ходе беседы с журналистами Аксенов отметил, что читать и слушать заявления украинского правительства вовсе не стоит, так как у них "маразм крепчает".

По его словам, правительство Украины способно только на мелкие гадости, а если дело доходит до масштабной провокации, оно прячется и просто кидает громкими заявлениями. К тому же, отметил Аксенов, российские спецслужбы эффективно выполняют свою работу, потому о поползновениях Украины в сторону Крымского моста будет известно заблаговременно.