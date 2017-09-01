«Верьте Путину, а не США»: Песков прокомментировал информацию о провальных испытаниях российских ракет

По словам Пескова, журналистам нужно брать данные из заявлений президента России, а не из СМИ США. «Слушайте Путина», заявил политик.

Не так давно американские СМИ опубликовали информацию, согласно которой испытания российских ракет с ядерным «сердцем» потерпели полный провал. Якобы, ракеты тестировали уже 4 раза, а продолжительный полет продлился лишь 2 минуты.

СМИ писали, что разведка США имеет данные о провальных тестах ракет и о том, что все 4 раза оружие терпело крушение. Журналисты обратились к Пескову с просьбой прокомментировать такие новости. В ответ на это он не стал давать больших комментариев и развернутых пояснений. Вместо этого Песков лишь сказал, что нужно «слушать президента России Владимира Путина». Помимо этого, он также добавил, что Путину нужно «верить».