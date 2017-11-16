Песков прокомментировал возможность обмена Вышинского на Сенцова

Как указал пресс-секретарь главы РФ, Украина с подобными предложениями в Кремль не обращалась. Песков также отметил, что вопросы, которые касаются подобных тем, «любят тишину».

Информация о возможном обмене главы «РИА новости Украина» Вышинского на активиста Сенцова появилась от пресс-секретаря украинского МИД Марьяны Бецы. Не так давно она высказалась на тот счет, что Украина может взять во внимание вариант обмена арестованного Вышинского на украинских политзаключенных, которые удерживаются в российских тюрьмах. Речь шла об Олеге Сенцове, который был режиссером, активистом и общественным деятелем.

Дмитрий Песков, услышав от журналистов вопросы о том, состоится ли обмен, заявил, что таких предложений в Кремле не получали. Помимо этого, акцентировал внимание пресс-секретарь Путина, вопросы такого плана, которые касаются весьма «острых» тем, обсуждаются не перед камерами. П словам Пескова, такие моменты и ситуации «любят тишину».