Медведев пообещал новичкам в правительстве много сложной и важной работы

Новому правительству предстоит гораздо много сложной и непростой работы, потому им следует как можно быстрее вникнуть в суть дела. Такое заявление сделал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Глава правительства пообещал, что в текущем году Кабмин ждет много новых, сложных и интересных задач, потому новичкам следует как можно скорее ознакомиться со всеми делами и приступить к работе. По словам Медведева, тем, кто ранее не работал в правительстве, изначально будет сложно сразу включиться, однако он пообещал помочь новичкам.

Премьер рассказал, что в 2018 году правительство ожидает масштабные задачи, кроме того, Кабмину крайне важно выполнить все обязательства, которые возложил на него президент России Владимир Путин.