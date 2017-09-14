Сирийские ПВО выпустили 100 ракет в самолеты Израиля

Об этом сообщил командующий израильскими ВВС Амикам Норкин. Удары пришлись по самолетам, которые 10 мая бомбили объекты в Сирии.

Как утверждает Амикам Норкин, сирийские ПВО атаковали израильские боевые самолеты ракетами «земля-воздух». В боевые самолеты, которые в ночь на 10 мая атаковали сирийские объекты, было выпушено не менее 100 ракет, заявил израильский военный.

Однако, сообщает Норкин, все воздушные судна, которые были задействованы в масштабной операции против сил Ирана, смогли благополучно вернуться на свои базы. По пути своего следования они успешно отражали атаки и наносили удары по комплексам ПВО, среди которых были и российские «Панцири» с «Буками», недавно поступившим на сирийское вооружение.

Как сообщалось ранее, силы Израиля нанесли авиаудары по объектам иранцев. Свое решение в Тель-Авиве пояснили тем, что иранские силы попытались обстрелять армейские позиции на Голанских высотах в Сирии.