Руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова рассказала, что сейчас федеральный орган рассматривает новые форматы работы на Украине‍. Причиной таких изменений она назвала недавние нападения на офис в Киеве.

Россотрудничество рассматривает новые форматы работы на Украине‍ после нападений в Киеве. Такую информацию распространяют отечественные СМИ, ссылаясь на источник в самом федеральном органе исполнительной власти РФ, который осуществляет функции по оказанию государственных услуг, а также налаживание международных отношений России с странами СНГ и другими иностранными государствами.

Элеонора Митрофанова согласилась дать интервью для одного из отечественных изданий, в ходе которого ясно дала понять, что Россотрудничество намеренно предпринимать действия для защиты своих сотрудников в Киеве. Она рассказала, что, скорее всего, они перейдут на новый формат работы, однако сотрудничество не будет прекращено.

Последней каплей для принятия такого решения стало нападение на сотрудника Россотрудничества Константина Воробьева 9 мая, когда он выходил из здания офиса. Как он сам рассказал, его облили зеленкой и нечистотами. Позже ответственность за произошедшее взяла на себя националистическая организация С14. Ранее нападение и факт вандализма осуществили против здания Россотрудничества представители "Правого сектора"* (по закону деятельность организации запрещена в РФ).