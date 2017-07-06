СМИ выяснили, кто несет ответственность за ошибки Трампа в Twitter

Как известно, американский президент Дональд Трамп является активным пользователем социальной сети Twitter. Иногда лидер США совершает забавные забавные ошибки, СМИ удалось выяснить, кто делает из Трампа безграмотного человека.

Как стало известно СМИ, Трамп не всегда может самостоятельно наполнять свой аккаунт в соцсети свежими "твитами", потому текст он надиктовывает своим помощникам. Они составляют несколько вариантов одного и того же сообщения, умышленно допуская грамматические ошибки, чтобы скопировать стиль написания американского лидера, а потом показывают их Трампу.

Президент США выбирает сообщение, которое больше всего ему понравилось, и помощники публикуют его в Twitter от имени Трампа. СМИ выяснили, что чаще всего подчиненные Трампа намеренно вставляют в сообщения огромное количество восклицательных знаков, заглавные буквы и "дробный синтаксис".

Все же стоит отметить, что за большую часть своих ошибок в соцсети ответственность несет сам американский президент.