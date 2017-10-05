В России приняли закон о контрсанкиях против США

Об этом стало известно 22 мая, закон был принят в третьем чтении. Контрсанкции коснутся не только США, но и других «недружественных» стран.

Инициативу о внесении закона на рассмотрение подал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Его решение поддержали еще и лидеры парламентских фракций.

Новый закон позволит правительству России ввести ряд мер, которые затронут экономические и политические сферы деятельности. Такие меры будут направлены на борьбу с «недружественными актами» от США. Данные меры и решения по закону о контрсанкциях будет вводить правительство России, перед этим должно последовать президентское решение.

Предлагается запретить или ограничить ввоз в Россию продукции или сырья, которые были произведены в странах с «недружественными» в адрес Кремля действиями. Перечень продукции будет определен российскими политиками. Авторы закона считают, что его утверждение поможет стимулировать развитие и улучшение российского рынка, помимо этого, контрсанкции могут помочь в укреплении позиции России на уровне мировой арены.