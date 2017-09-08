Игорь Мосийчук, который является депутатом Верховной Рады, назвал Крымский мост "вражеским объектом" и пригрозил его уничтожить. Российский аналитик Владислав Гулевич определил это заявление как повод поднять свой рейтинг и "напомнить о себе".

В Раде назвали Крымский мост "вражеским объектом" и пригрозили уничтожить. С таким громким заявлением накануне выступил депутат Игорь Мосийчук. Свое мнение он обосновал несколькими доводами. По его словам, сейчас территория Крыма оккупирована "страной-агрессором". Она же построила мост, чтобы иметь с ним связь. По этой причине, считает депутат, он является "вражеской инфраструктурой". Тем не менее, он назвал его "стратегическим объектом" для будущего, когда Украина вернет полуостров обратно в свою власть.

Аналитик Владислав Гулевич же не считает заявление серьезным. По его мнению, больше оно адресовано к украинцам, которые в будущем поддержали бы его. Также публицист порассуждал, что от радикального депутата Рады уже давно не звучало никаких громких заявлений, поэтому последнее может помочь ему поднять рейтинг, да и просто "напомнить о себе".