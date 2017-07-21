МИД: В G20 изоляции России нет, многие хотят сотрудничать

Александр Панкин, занимающий должность замминистра иностранных дел РФ и побывавший на встрече Большой двадцатки в Буэнос-Айресе, заявил, что в G20 изоляции России нет. Многие ее представители проявляли интерес к тому, чтобы сотрудничать и налаживать экономические контакты.

В российском МИД рассказали об итогах встречи Большой двадцатки, которая накануне произошла в Латинской Америке. До того, как она произошла, представители стран, которые недружелюбно относятся к РФ говорили, что она почувствует на себе изоляцию от других стран. Эту теорию опроверг дипломат Александр Панкин, который имел возможность общаться с представителями G20. По его словам, они не устраивали изоляцию России, но напротив, были открыты к сотрудничеству.

Заместитель главы МИД рассказал, что некоторые страны пытались вспоминать химические атаки в Великобритании и Сирии, к которым Москва отвергает причастность, однако, по его словам, эти голоса были заглушены на фоне обсуждения попыток решения настоящих проблем мирового масштаба.

Напомним, G20 - это клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. Он имеет также другое название, Большая двадцатка, указывающее на количество стран, которые в него входят.