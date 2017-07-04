США: четыре испытания российской ракеты с ядерной установкой завершились неудачно

Как утверждают американские журналисты, ссылаясь в своих рассуждениях на источники, которые знакомы с докладом разведки США, Россия четыре раза испытывала крылатую ракеты с ядерной установкой, однако все испытания завершились неудачей. По данным, ракеты создавали с 2000-го года, а самый короткий тест занял лишь 4 секунды.

Американский канал CNBC утверждает, что приказ о проведении испытаний ракеты был отдан высокопоставленными чиновниками Кремля. Инженеры неоднократно предупреждали их о том, что ракета не готова, однако эту информацию власти проигнорировали. В итоге, с ноября 2017 по февраль 2017 года состоялись 4 испытания. Одно из них и вовсе не продлилось дольше 4 секунд, так как ракета пролетела лишь7 километров и рухнула.

Журналисты утверждают, что и три остальных ракеты, которые испытывались в этот период, завершили свои полеты крушением. Самое долгое испытание длилось порядка 2 минут, ракета смогла пролететь около 35 километров, но потом над ней потеряли контроль, она упала.

Ракеты, о которых идет речь, начали разрабатывать еще с начала 2000-х годов. В данных ракетах есть обычный двигатель, а после полета случается переключение и устройство уже использует ядерный двигатель.

Издание пишет, что ракеты, которыми «хвастался Путин», не смогли летать из-за неспособности ядерного «сердца» работать, от чего оружие не выходило в режим неограниченного полета и падало.